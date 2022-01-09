«Милан» может арендовать Байи у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона
«Милан» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Эриком Байи, сообщает Goal со ссылкой на Sky Italia.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает 27-летнего ивуарийца как замену Симону Кьеру, который выбыл на длительный срок из-за травмы. Сообщается, что «Милан» хочет арендовать защитника «красных дьяволов» до конца сезона.
В сезоне-2021/22 Байи провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/bltdad663ed7a93b580#cs077cbece3feff484
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