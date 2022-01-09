«Дзюба завидует». Что пишут о награждении Кокорина антипремией «Золотая урна»

Российский нападающий «Фиорентины» стал победителем в номинации Jolly («Шут года») итальянской премии «Золотая урна».

30-летний форвард набрал 53,21 процента голосов. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», с тех пор он принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 104 минуты.

Российские болельщики в комментариях отреагировали на награду форварда:

Fromsvao: «Только ради этого стоило сгонять в Италию. Премия «Долбоящер года» в России у него пожизненно, а теперь — международный уровень».

Это Володька: «Где-то в Париже молча завидует Месси».

PvsZ: «За такие деньги, думаю, стерпит».

Nikola Pupkin: «Ну че, награда нашла своего героя!»

Black ice: «Этот титул он должен разделить с руководством «Фиорентины», которое принимало решение о его трансфере».

Марк из Сиэттла: «Красава — на чилле, на расслабоне! Все по кайфу!»

Uikin: «Дзюба завидует».

Игорь Львов: «Шут-не шут, а контракт аж до 2024 года! Как футболер ясно, что сдулся, но как прохиндей — ого-го! Попробуй выгони! Не плохие деньги за дурака валяние! Нам бы так жить! Хотя, конечно, и стыдобище!»