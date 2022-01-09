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«Дзюба завидует». Что пишут о награждении Кокорина антипремией «Золотая урна»

12:35
Александр Кокорин. Фото Getty Images
Александр Кокорин. Фото Getty Images
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Российский нападающий «Фиорентины» стал победителем в номинации Jolly («Шут года») итальянской премии «Золотая урна».

30-летний форвард набрал 53,21 процента голосов. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», с тех пор он принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 104 минуты.

Российские болельщики в комментариях отреагировали на награду форварда:

Fromsvao: «Только ради этого стоило сгонять в Италию. Премия «Долбоящер года» в России у него пожизненно, а теперь — международный уровень».

Это Володька: «Где-то в Париже молча завидует Месси».

PvsZ: «За такие деньги, думаю, стерпит».

Nikola Pupkin: «Ну че, награда нашла своего героя!»

Black ice: «Этот титул он должен разделить с руководством «Фиорентины», которое принимало решение о его трансфере».

Марк из Сиэттла: «Красава — на чилле, на расслабоне! Все по кайфу!»

Uikin: «Дзюба завидует».

Игорь Львов: «Шут-не шут, а контракт аж до 2024 года! Как футболер ясно, что сдулся, но как прохиндей — ого-го! Попробуй выгони! Не плохие деньги за дурака валяние! Нам бы так жить! Хотя, конечно, и стыдобище!»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

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1.70
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Интер
Лацио

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31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
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Ф1 (-1.5)

23%

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П1

21%

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16%

1.83

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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