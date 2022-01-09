«Дзюба завидует». Что пишут о награждении Кокорина антипремией «Золотая урна»
Российский нападающий «Фиорентины» стал победителем в номинации Jolly («Шут года») итальянской премии «Золотая урна».
30-летний форвард набрал 53,21 процента голосов. Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака», с тех пор он принял участие в 5 матчах команды и не отличился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 104 минуты.
Российские болельщики в комментариях отреагировали на награду форварда:
Fromsvao: «Только ради этого стоило сгонять в Италию. Премия «Долбоящер года» в России у него пожизненно, а теперь — международный уровень».
Это Володька: «Где-то в Париже молча завидует Месси».
PvsZ: «За такие деньги, думаю, стерпит».
Nikola Pupkin: «Ну че, награда нашла своего героя!»
Black ice: «Этот титул он должен разделить с руководством «Фиорентины», которое принимало решение о его трансфере».
Марк из Сиэттла: «Красава — на чилле, на расслабоне! Все по кайфу!»
Uikin: «Дзюба завидует».
Игорь Львов: «Шут-не шут, а контракт аж до 2024 года! Как футболер ясно, что сдулся, но как прохиндей — ого-го! Попробуй выгони! Не плохие деньги за дурака валяние! Нам бы так жить! Хотя, конечно, и стыдобище!»
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