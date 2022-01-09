Юран: «Кокорин больше не заиграет»
Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран высказался о перспективах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чем, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а у нас — полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?» — сказал Юран RT.
При этом специалист отметил, что Кокорин обладает немалым мастерством, но многое зависит и от его собственного желания играть.
«Возможно, он уже просто хочет закончить карьеру. Может, он устал от футбола. Мы этого не знаем. Поймите, если бы у Александра было желание, он при своем уровне мог бы и в Серии А себя проявить и оказался бы востребованным. Если же ты еще хочешь поиграть, нужно работать на пределе. Все-таки ему уже не 20 лет. А если не хочешь, лучше заканчивай», — подчеркнул эксперт.
Ранее Кокорин занял первое место в номинации «Посмешище года» премии «Золотая урна-2021».
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/947010-yuran-kokorin-italiya-evropa
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