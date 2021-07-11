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«Интер» проявляет интерес к защитнику «Аталанты»

22:54
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Руководство «Интера» продолжает искать футболиста, который смог бы заменить Ашрафа Хакими. Миланцы считают, что с этой ролью мог бы справиться игрок «Аталанты» Ханс Хатебур, сообщает Todofichajes.

Трансфер 27-летнего голландца, который может закрыть позиции правого защитника и полузащитника, будет стоить ориентировочно 15 миллионов евро. У Хатебура есть еще два года по контракту с «Аталантой».

В сезоне-2020/21 Ханс Хатебур провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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