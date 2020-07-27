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«Милан» готов предложить Чалханоглу четырехлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро

17:52
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может подписать новый контракт с клубом, сообщает Il Giornale.

По сведениям источника, миланский клуб готов предложить 26-летнему турку контракт на четыре года с зарплатой в 3,5 млн евро в год. Текущий контракт игрока действует до июня 2021 года.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 8 результативных передач.

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