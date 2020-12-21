«Милан» готов арендовать Йовича у «Реала»

«Милан» хочет арендовать до конца сезона нападающего «Реала» Луку Йовича. Итальянский клуб готов летом рассмотреть вариант с выкупом трансфера 22-летнего серба, сообщает AS.

Агент футболиста на этой неделе проведет переговоры с руководством «Милана».

Йович выступает за «Реал» с 2019 года. Его трансфер из «Айнтрахта» обошелся мадридцам в 63 миллиона евро.

В текущем сезоне Йович вышел на поле четыре раза, результативными действиями не отметился.