«Милан» готов арендовать Йовича у «Реала»
16:45
«Милан» хочет арендовать до конца сезона нападающего «Реала» Луку Йовича. Итальянский клуб готов летом рассмотреть вариант с выкупом трансфера 22-летнего серба, сообщает AS.
Агент футболиста на этой неделе проведет переговоры с руководством «Милана».
Йович выступает за «Реал» с 2019 года. Его трансфер из «Айнтрахта» обошелся мадридцам в 63 миллиона евро.
В текущем сезоне Йович вышел на поле четыре раза, результативными действиями не отметился.
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