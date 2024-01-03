В «Лекко» сообщили о желании подписать Черышева

Спортивный директор итальянского «Лекко» Доменико Фраччолла заявил, что клуб попытается подписать российского вингера «Венеции» Дениса Черышева этой зимой.

«Мы по-прежнему заинтересованы в трансфере Дениса Черышева. Но на данный момент такой возможности нет. Его трансфер заблокирован по личным обстоятельствам игрока. Пытаться подписать Черышева летом мы не будем. Только в текущее трансферное окно», — цитирует Фраччоллу Sport24.

Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в серии Б, не отметившись результативными действиями. Контракт 33-летнего россиянина с «Венецией» рассчитан до лета 2024-го.

Черышев является воспитанником «Реала». Он также играл в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии».