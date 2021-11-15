Мхитарян: «Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России»
15:39
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян рассказал о трансфере из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году.
«Когда я услышал об интересе «Манчестер Юнайтед», я захотел туда перейти, — приводит слова Мхитаряна Sport1. — Я мечтал однажды поиграть в Англии. Говорили, что я ушел в «МЮ» ради денег. Чушь! Я в футболе не ради денег, иначе играл бы в России. Я был счастлив в «Боруссии», но иногда приходится принимать трудные решения и прислушиваться к своему сердцу«.
В нынешнем сезоне 32-летний армянин забил два мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Рому».
Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/news/fussball/wm/2021/11/henrikh-mkhitaryan-uber-armenien-dfb-team-und-borussia-dortmund
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