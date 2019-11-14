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Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе

19:57
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил сам футболист в своем Twitter.

У армянского хавбека в октябре была диагностирована травма сухожилия правого бедра, которую он получил в матче 6-го тура серии А против «Лечче» (1:0).

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 7 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал передачу.

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