Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил сам футболист в своем Twitter.

У армянского хавбека в октябре была диагностирована травма сухожилия правого бедра, которую он получил в матче 6-го тура серии А против «Лечче» (1:0).

В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 7 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал передачу.