Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе
19:57
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил сам футболист в своем Twitter.
У армянского хавбека в октябре была диагностирована травма сухожилия правого бедра, которую он получил в матче 6-го тура серии А против «Лечче» (1:0).
В нынешнем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 7 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал передачу.
Coming back??? @OfficialASRoma @LorePelle7 #micki #mkhitaryan pic.twitter.com/iNgQGRS4vh— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) November 14, 2019
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