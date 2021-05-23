Кассано — о возможном назначении Де Дзерби в «Шахтер»: «Скандал в итальянском футболе»
Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, назначение Роберто Де Дзерби главным тренером «Шахтера» скандалом в итальянском футболе.
«Это скандал. Один из лучших тренеров Италии уходит в «Шахтер». При всем уважении к украинскому клубу, но в Италии есть 4-5 клубов, которые хотели бы заключить с Де Зерби контракт. Если бы речь шла про «Реал» или «Барселону», я бы лично его привез. Но в «Шахтер»...» — цитирует Кассано Tuttomercatoweb.
Сообщалось, что итальянский специалист заключит двухлетний контракт с украинским клубом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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