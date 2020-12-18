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Мхитарян: «Еще рано говорить, сможет ли «Рома» стать претендентом на чемпионство»

09:17
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Италии против «Торино» (3:1).

«Наша игра матч за матчем становится лучше. Мы знали, что с «Торино» будет тяжело, но мы хорошо подготовились и заслужили победу. Теперь у нас есть пара дней, чтобы проанализировать игру «Аталанты» и что-то подготовить для них подготовить.

У нас еще много матчей, так что еще рано говорить, сможем ли мы стать претендентами на чемпионство. Это странный сезон, много команд идут довольно плотно», — приводит слова Мхитаряна Sky Sport Italia.

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