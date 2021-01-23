Медосмотр Эль-Шаарави в «Роме» перенесен из-за теста на коронавирус

Итальянский полузащитник Стефан Эль-Шаарави не приехал на медосмотр в «Рому» сегодня утром, так как процедуру перенесли, сообщает Calciomercato.

«Рома» находится в шаге от подписания своего бывшего футболиста. 28-летний Эль-Шаарави ожидает результатов теста на коронавирус, перед тем как приехать на медобследование для подписания соглашения с «Ромой». Новая дата медосмотра не сообщалась.

Ранее стало известно, что итальянский нападающий выкупил свой контракт у «Шанхай Шеньхуа» за 20 миллионов евро. Эль-Шаарави станет игроком «Ромы» на два с половиной сезона с зарплатой 3,5 миллиона евро в год.