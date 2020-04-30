Маттейс де Лигт: «Я стараюсь учиться у Бонуччи и Кьеллини»

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал об игре с партнерами по команде Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини.

— В «Ювентусе» есть Бонуччи и Кьеллини, они защитники с большим опытом, которые знают, о чем идет речь, — цитирует де Лигта Champions Journal . — Я стараюсь учиться у них.