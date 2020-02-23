Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето. В их числе три матча серии А. Причиной такого решения стали случаи заболевания коронавирусом в регионах.

Сообщается, что перенесены матчи «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория». Все эти игры должны были пройти 23 февраля. О новых датах проведения матчей пока не сообщается.

Кроме того, были перенесены 42 матча в любительских и молодежных лигах, а также матч серии В «Асколи» — «Кремонезе».

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом — больше, чем в других странах Европы. 47 из них в Ломбардии, 17 — в Венето. В этих регионах сейчас не работают школы. На данный момент от болезни в стране скончались два человека.