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Матч «Фиорентина» — «Аталанта» станет первой игрой серии А, которую покажет национальный телеканал США

08:54
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Матч 30-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой» покажет в прямом эфире американский телеканал ABC.

Впервые в истории матч серии А будут транслировать на одном из четырех основных национальных каналов США. Встреча пройдет 11 апреля во Флоренции и начнется в 21:45 мск.

Ранее стало известно, что матч против «Аталанты» пропустит российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин.

«Фиорентина» с 30 очками занимает 14-е место в серии А, «Аталанта» с 58 очками — на четвертой строчке.

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