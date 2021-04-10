Матч «Фиорентина» — «Аталанта» станет первой игрой серии А, которую покажет национальный телеканал США
Матч 30-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой» покажет в прямом эфире американский телеканал ABC.
Впервые в истории матч серии А будут транслировать на одном из четырех основных национальных каналов США. Встреча пройдет 11 апреля во Флоренции и начнется в 21:45 мск.
Ранее стало известно, что матч против «Аталанты» пропустит российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин.
«Фиорентина» с 30 очками занимает 14-е место в серии А, «Аталанта» с 58 очками — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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