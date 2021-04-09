Генрих Мхитарян восстановился после травмы
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян восстановился после травмы, сообщает VNews.am.
По данным источника, футболист вернулся в общую группу и готов принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», который состоится 11 апреля.
Мхитаря был травмирован 11 марта в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0). Футболист пропустил 6 игр команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.vnews.am/insayd-henrikh-mkhitaryann-apakinvel-e-vnasvatskits-yev-kmasnaktsi-arrajika-khaghin/
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