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Генрих Мхитарян восстановился после травмы

22:37
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян восстановился после травмы, сообщает VNews.am.

По данным источника, футболист вернулся в общую группу и готов принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», который состоится 11 апреля.

Мхитаря был травмирован 11 марта в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0). Футболист пропустил 6 игр команды.

Дополнительная информация:

https://www.vnews.am/insayd-henrikh-mkhitaryann-apakinvel-e-vnasvatskits-yev-kmasnaktsi-arrajika-khaghin/

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