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Сегодня, 12:10

Массимо Франки: «Миранчук — не лидер «Торино». Российские футболисты не созданы для игры в Италии»

Алина Савинова
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Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о выступлении полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«В свое время Аршавин был хорош в «Арсенале». Теперь можно вспомнить Головина, но он ничего особенного не показывает в «Монако».

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты», но это... На самом деле то, что он стал играть в основном составе и иногда забивать, ни о чем не говорит. Миранчук — не лидер «Торино». Российские футболисты не созданы для игры в Италии", — цитирует Франки Legalbet.

В этом сезоне Миранчук забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за «Торино» в серии А.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-miranchuk-ne-lider-torino/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Торино
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 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
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 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
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 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
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 Монца 19 6 4 9 23-28 22
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 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 - : -
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 - : -
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
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Мбала Нзола

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

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Мариу Руй

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 9 1 3
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