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Итальянский журналист: «Миранчук — достойный игрок, но не лидер. Про него очень мало говорят в Италии»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимо Франки высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 15-го тура серии А против «Милана» (3:2).

«В Италии болельщики похвалой отреагировали на отличный гол Муриэля пяткой. Передачу Муриэлю, конечно, отдал Миранчук, но Муриэль был спиной к воротам и придумал потрясающий гол. У Миранчука не было такой замечательной передачи, как это делали Месси, Хави, Пирло или любой другой игрок, который отдавал волшебным образом мяч на ногу, и игроку просто нужно отправить его в сетку. Алексей — достойный игрок, но он не лидер. В Италии много таких, как он, и многие лучше него, он вовсе не кумир фанатов. Про Миранчука очень мало говорят в Италии, почти ничего. Только местные СМИ кое-что говорят, но ничего особенного», — цитирует Франки Metaratings.ru

Миранчук вышел на поле на 82-й минуте матча с «Миланом» и отметился результативной передачей. Всего в нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» девять игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurnalist-franki-miranchuk-dostoinyi-igrok-no-ne-lider-pro-nego-ochen-malo-govoryat-v-italii-313916/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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В Италии сходят с ума от игры Миранчука с «Миланом»
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
8
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
9
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
10
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
11
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
12
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
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 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
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