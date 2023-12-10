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В Италии сходят с ума от игры Миранчука с «Миланом»

Георгий Кудинов
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Футболист Алексей Миранчук
Алексей Миранчук.
Фото AFP

В субботу, 9 декабря, «Аталанта» дома победила «Милан» (3:2) в матче 15-го тура серии А.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте и отдал решающий голевой пас на Луиса Муриэля на 90+5-й минуте. При этом на 90-3-й капитан гостей Калабрия получил красную карточку за нарушение правил на нашем легионере.

Голевая передача Алексея Миранчука (слева) помогла &laquo;Аталанте&raquo; обыграть &laquo;Милан&raquo; (3:2). Миранчук перевернул игру с «Миланом»: заработал удаление и отдал пас на победный гол в самой концовке

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport осталось в восторге от выступления Миранчука, поставив ему 7,5: «Сокрушительно. Этот парень перевернул ход встречи. Сначала заставил покинуть поле Калабрию из-за второй желтой карточки, а затем волшебно обработал мяч и мастерски снабдил им Муриэля, божественно забившего пяткой».

Tuttosport оказалось не столь щедрым — 6,5. Комментарий лаконичен: «Отдал решающий голевой пас».

А вот Corriere dello Sport поставило Алексею странные после такой яркой игры 6,0. Сопроводив нелепостью: «Отдал мяч Муриэлю и сказал: «Разберись ты». И тот разобрался».

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Флоренци заявил, что ничья была бы справедливым результатом в матче «Милана» с «Аталантой»
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
8
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
9
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
17
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
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