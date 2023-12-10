В Италии сходят с ума от игры Миранчука с «Миланом»

В субботу, 9 декабря, «Аталанта» дома победила «Милан» (3:2) в матче 15-го тура серии А.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте и отдал решающий голевой пас на Луиса Муриэля на 90+5-й минуте. При этом на 90-3-й капитан гостей Калабрия получил красную карточку за нарушение правил на нашем легионере.

Ведущее спортивное СМИ Италии La Gazzetta dello Sport осталось в восторге от выступления Миранчука, поставив ему 7,5: «Сокрушительно. Этот парень перевернул ход встречи. Сначала заставил покинуть поле Калабрию из-за второй желтой карточки, а затем волшебно обработал мяч и мастерски снабдил им Муриэля, божественно забившего пяткой».

Tuttosport оказалось не столь щедрым — 6,5. Комментарий лаконичен: «Отдал решающий голевой пас».

А вот Corriere dello Sport поставило Алексею странные после такой яркой игры 6,0. Сопроводив нелепостью: «Отдал мяч Муриэлю и сказал: «Разберись ты». И тот разобрался».