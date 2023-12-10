«Фрозиноне» и «Торино» сыграли вничью в матче серии А

«Фрозиноне» на своем поле сыграл вничью с «Торино» в матче 15-го тура серии А — 0:0.

Команды получили по 3 желтые карточки.

«Фрозиноне» с 19-ю очками идет 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Торино» (20 баллов) занимает 10-ю строчку.