Массимилиано Аллегри: "Ювентусу" будет все сложнее побеждать, в том числе в серии А"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча с "Ромой" (0:2) 36-м туре чемпионата Италии поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне.

- Как всегда, нам нужно будет (по окончании сезона - прим. "СЭ") сесть и подумать, в чем можно усилить состав команды, цитирует специалиста Football Italia. - Это был сильный сезон, потому что мы завоевали трофеи, но в Лиге чемпионов произошла аномалия, так как мы подошли к 1/4 финала без пяти ключевых игроков и поплатились за это. Это не значит, что футболисты, заменившие их, не подходили для этого, но нам приходилось регулярно использовать одних и тех же игроков, и они устали. Мы изучим этот сезон и подумаем о будущем. После этих восьми лет, пять из которых прошли при мне, права на ошибку будет все меньше, а побеждать будет все сложнее, в том числе в серии А.

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