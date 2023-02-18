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Сегодня, 16:37

Аллегри: «Против «Специи» Кьеза будет недоступен. Он устал после двух напряженных матчей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, кто из игроков не сможет принять участие в матче со «Специей» в 23-м туре серии А.

«Против «Специи» Федерико Кьеза будет недоступен, потому что он устал после двух напряженных матчей. Маттиа Перин вернется и будет играть. Мойзе Кин и Даниеле Ругани выйдут в старте. Леонардо Бонуччи здоров, но еще не готов играть с первых минут», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

Матч «Специя» — «Ювентус» состоится 19 февраля. Начало — в 20.00 мск.

Команда из Турина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии (29 очков). Клуб из Специи находится на 17-й строчке (22).

Источник: Twitter Ювентуса
Федерико Кьеза
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
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