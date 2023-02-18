Аллегри: «Против «Специи» Кьеза будет недоступен. Он устал после двух напряженных матчей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, кто из игроков не сможет принять участие в матче со «Специей» в 23-м туре серии А.

«Против «Специи» Федерико Кьеза будет недоступен, потому что он устал после двух напряженных матчей. Маттиа Перин вернется и будет играть. Мойзе Кин и Даниеле Ругани выйдут в старте. Леонардо Бонуччи здоров, но еще не готов играть с первых минут», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

Матч «Специя» — «Ювентус» состоится 19 февраля. Начало — в 20.00 мск.

Команда из Турина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии (29 очков). Клуб из Специи находится на 17-й строчке (22).