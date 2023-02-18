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Сегодня, 15:31

«Ньюкасл» готов рассмотреть покупку Рабьо

Виктория Кравченко
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«Ньюкасл» интересуется полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо, сообщает Fichajes.

По данным источника, туринцы не готовы продлить контракт с 27-летним футболистом, так как в клубе не уверены, что смогут потянуть его финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. Контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл в составе команды 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.

Адриен Рабьо
ФК Ньюкасл Юнайтед
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