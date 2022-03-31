Массимилиано Аллегри рассказал, что он дважды мог возглавить «Реал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что несколько раз отказал мадридскому клубу.

«Я уже подписал контракт с «Ювентусом». После позвонил Флорентино Пересу и сказал ему, что не поеду, потому что выбрал туринцев. Он поблагодарил меня. С тех пор как «Ювентус» позвонил мне в мае, у меня не было никаких сомнений», — рассказал Аллегри в интервью GQ.

Тренер рассказал, что «Реал» дважды предлагал ему возглавить команду.

В турнирной таблице серии А «Ювентус» занимает 4-е место, набрав 59 очков. У лидера чемпионата Италии «Милана» — 66 очков.