Массимилиано Аллегри сравнил Влаховича с форвардами Мбаппе и Холанном

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сравнил нападающих Душана Влаховича с Килианом Мбаппе и Эрлином Холанном.

«Влахович — молодой футболист с небольшим международным опытом. У него есть хорошее качество — он хочет и стремится стать лучше. У него есть время, чтобы сделать это.

Влахович безжалостен перед воротами, и «Ювентус» сделал важное подписание. Он, Мбаппе и Холанн — лучшие игроки своего поколения», — цитирует Аллегри GQ Italia.

В этом сезоне серии А Влахович участвовал в 28 матчах, забив 21 гол и сделав 3 ассиста.