14:28 | Футбол — Италия

Массимилиано Аллегри: "Криштиану - будущее "Ювентуса"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался в адрес нападающего Криштиану Роналду. Он отметил, что игрок хорошо проявил себя в текущем сезоне.

Роналду был крайне разочарован вылетом "Ювентуса" на стадии 1/4 финала. Туринцы уступили "Аяксу" с общим счетом 2-3 по сумме двух встреч. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до лета 2022 года.

– Криштиану – будущее "Ювентуса", – приводит пресс-служба клуба слова Аллегри. – Он был хорошо в этом году и будет таким же и в следующем. Конечно, он разочарован, (вылетом команды из Лиги чемпионов – прим. "СЭ"), как и все мы, но он спокоен.

В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей за "Ювентус", забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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