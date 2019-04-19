Массимилиано Аллегри: "Криштиану - будущее "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался в адрес нападающего Криштиану Роналду. Он отметил, что игрок хорошо проявил себя в текущем сезоне.

Роналду был крайне разочарован вылетом "Ювентуса" на стадии 1/4 финала. Туринцы уступили "Аяксу" с общим счетом 2-3 по сумме двух встреч. Его контракт с "бьянконери" рассчитан до лета 2022 года.

– Криштиану – будущее "Ювентуса", – приводит пресс-служба клуба слова Аллегри. – Он был хорошо в этом году и будет таким же и в следующем. Конечно, он разочарован, (вылетом команды из Лиги чемпионов – прим. "СЭ"), как и все мы, но он спокоен.

В текущем сезоне Роналду провел 38 матчей за "Ювентус", забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

🎙 Allegri: "@Cristiano is the future of Juventus. He did very well next year and will do so the next, of course he is disappointed like all of us are but he's calm about it."#JuveFiorentina #ForzaJuve – JuventusFC (@juventusfcen) 19 апреля 2019 г.

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