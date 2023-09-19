Дибала рад новым трансферам в «Роме»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала рассказал про трансферы и исполнение пенальти в клубе.

«Нам нужно было прислать месседж, что-то изменить — каждый из нас попытался чем-то пожертвовать, дав что-то большее. Думаю, именно это мы и сделали в матче с «Эмполи». Рад приходу Лукаку, Азмуна, Ндика и всем новым трансферам. Поговорил с тренером и попытался восстановить форму во время перерыва на сборную, сейчас чувствую себя хорошо. В «Роме» нет эгоизма — кто чувствует готовность исполнить пенальти, тот и бьет. Поэтому некоторые удары достанутся мне, некоторые партнерам», — приводит Football Italia слова Дибалы.

29-летний аргентинец присоединился к «Роме» в июле 2022 года. Всего он провел за итальянский клуб 39 матчей, забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до 2025 года.