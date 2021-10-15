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Маркизио: «Доннарумма помог бы создать ту группу итальянских игроков, которая всегда имела решающее значение в «Ювентусе»

11:32
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Бывший капитан «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением об уходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из «Милана».

«Джиджио — чемпион, и он помог бы создать ту группу итальянских игроков, которая всегда имела решающее значение в «Ювентусе». Доннарумма, Локателли, Кьеза, Бернардески — Джиджио был бы последним штрихом смены поколений, которая очень близка и завершится, когда Бонуччи и Кьеллини завершат карьеру», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Доннарумма покинул «Милан» летом 2021 года в качестве свободного агента, после чего подписал контракт с «ПСЖ». Сообщалось, что «Ювентус» вел переговоры с 22-летним итальянцем.

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Сергей Разин все материалы автора

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