Маркизио: «Я был бы рад, если бы Дибала продлил контракт с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Пауло Дибалы.

«Я был бы рад, если бы он продлил контракт. Есть только несколько игроков такого класса, даже если Пауло может делать больше. Он чередовал выдающиеся отрезки с сезонами, в которых он мог бы сделать больше. Он должен быть более последовательным, и он это знает», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что соглашение с 27-летним аргентинцем находится в завершающей стадии. Последние детали исправят в ближайшее время, а контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/22 27-летний аргентинец провел за команду 3 матча, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.