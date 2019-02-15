Марек Хамшик: "Никогда бы не перешел в "Ювентус"

Бывший полузащитник "Наполи" Марек Хамшик признался, что никогда не хотел перейти в "Ювентус". 31-летний словак стал игроком китайского "Далянь Ифан" 14 февраля.

- Это новое приключение в стране, о которой я очень мало знаю. Не могу сказать, что там меня ожидает, - приводит слова Хамшика Sky Sport Italia. - Моя прощальная речь? Я провел две ночи без сна, чтобы выбрать правильные слова. Могу только поблагодарить фанатов. Они заставили меня почувствовать себя частью семьи, которую я никогда не забуду.

Единственное, чего мне не хватило в "Наполи", это чемпионства. Это мое единственное сожаление. Я был близок в переходу в "Ювентус"? Нет, я бы так не сказал. Я никогда не перешел бы в "Ювентус". Не пытался сменить команду, потому что не хотел. Я чувствовал себя привязанным к футболке "Наполи".

Напомним, Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года. В составе неаполитанцев он дважды выигрывал Кубок Италии. В текущем сезоне Хамшик провел 19 матчей за "Наполи" и забил 1 гол.

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