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Сегодня, 16:52

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» интересуются форвардом «Ромы» Дибалой

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может в скором времени покинуть итальянскую команду, сообщает Fichajes.

По информации издания, в услугах игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».

В контракте аргентинского форварда есть опция выкупа за 12 миллионов евро для клубов из других чемпионатов.

Сообщается, что «красные дьяволы» и «матрасники» считают Дибалу отличным приобретением за такие деньги.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец сыграл за «Рому» 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Пауло Дибала
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 24 21 2 1 58-15 65
2
 Интер 24 15 2 7 44-28 47
3
 Милан 24 14 5 5 41-30 47
4
 Лацио 24 13 6 5 40-19 45
5
 Рома 24 13 5 6 31-21 44
6
 Аталанта 24 12 5 7 42-28 41
7
 Ювентус 24 15 5 4 40-19 35
8
 Болонья 24 10 5 9 31-33 35
9
 Торино 24 8 7 9 26-29 31
10
 Удинезе 24 7 10 7 33-30 31
11
 Монца 24 8 5 11 28-34 29
12
 Фиорентина 24 7 7 10 27-30 28
13
 Эмполи 24 6 10 8 22-31 28
14
 Сассуоло 24 7 6 11 27-35 27
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 Лечче 24 6 9 9 24-27 27
16
 Салернитана 24 6 6 12 28-44 24
17
 Специя 24 4 8 12 21-41 20
18
 Верона 24 4 5 15 20-37 17
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