Макгрегор назвал Роналду лучшим спортсменом после себя

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор назвал спортсмена, которым восхищается.

— Прямо сейчас сложно спорить с тем, что Криштиану Роналду — феноменальный спортсмен, феноменальный футболист, — сказал Макгрегор в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Столько у него титулов и достижений, нужно отдать ему должное. Абсолютно привержен своему делу. Наверное, самый великий футболист за всю историю. Поэтому Криштиану Роналду, опять же, после меня.

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