Локателли пропустил тренировку «Ювентуса» из-за обострения гастроэнтерита

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли пропустил последнюю тренировку команды, сообщает Football Italia.

У игрока диагностирована легкая форма гастроэнтерита. Однако пока неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу.

В этом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах серии А, в которых забил 2 гола и отметился 1 голевой передачей.