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Локателли пропустил тренировку «Ювентуса» из-за обострения гастроэнтерита

20:48
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Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли пропустил последнюю тренировку команды, сообщает Football Italia.

У игрока диагностирована легкая форма гастроэнтерита. Однако пока неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу.

В этом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах серии А, в которых забил 2 гола и отметился 1 голевой передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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