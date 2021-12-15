Локателли пропустил тренировку «Ювентуса» из-за обострения гастроэнтерита
20:48
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли пропустил последнюю тренировку команды, сообщает Football Italia.
У игрока диагностирована легкая форма гастроэнтерита. Однако пока неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу.
В этом сезоне хавбек принял участие в 17 матчах серии А, в которых забил 2 гола и отметился 1 голевой передачей.
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