Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»
Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на матч 1/16 Кубка Италии против «Беневенто», сообщает официальный Twitter «фиалок». С первых минут в составе команды выйдет российский форвард Александр Кокорин.
Стартовый состав «Фиорентины»: Розати — Терзич, Игор, Миленкович, Венути — Мале, Амбарат, Бенасси — Соттиль, Кокорин, Кальехон.
Матч «Фиорентина» — «Беневенто» начнется в 23.00 по московскому времени.
В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 4 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Для нападающего сегодняшнее появление в старте команды стало первым за время игры в итальянском клубе.
TEAM NEWS | ?— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) December 15, 2021
Our starting XI to face Benevento ??
Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola ? #FiorentinaBenevento #CoppaItalia pic.twitter.com/Yon5PeyPUX
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