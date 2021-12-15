Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»

Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на матч 1/16 Кубка Италии против «Беневенто», сообщает официальный Twitter «фиалок». С первых минут в составе команды выйдет российский форвард Александр Кокорин.

Стартовый состав «Фиорентины»: Розати — Терзич, Игор, Миленкович, Венути — Мале, Амбарат, Бенасси — Соттиль, Кокорин, Кальехон.

Матч «Фиорентина» — «Беневенто» начнется в 23.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 4 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Для нападающего сегодняшнее появление в старте команды стало первым за время игры в итальянском клубе.