Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Александр Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»

22:03
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
Теги:

Стал известен стартовый состав «Фиорентины» на матч 1/16 Кубка Италии против «Беневенто», сообщает официальный Twitter «фиалок». С первых минут в составе команды выйдет российский форвард Александр Кокорин.

Стартовый состав «Фиорентины»: Розати — Терзич, Игор, Миленкович, Венути — Мале, Амбарат, Бенасси — Соттиль, Кокорин, Кальехон.

Матч «Фиорентина» — «Беневенто» начнется в 23.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 4 матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Для нападающего сегодняшнее появление в старте команды стало первым за время игры в итальянском клубе.

Италия. Кубок. 1/16 финала
15 дек, 23:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Беневенто

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Баюшкин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Фигуранты «ингушского дела» смеялись и шутили в суде Кисловодска
1
6
Реклама