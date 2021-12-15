Спинаццола вернется на поле после зимнего перерыва
20:00
Защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола сможет вернуться на поле только после зимнего перерыва, сообщает Corriere dello Sport.
Напомним, прошедшим летом во время матча Евро-2020 Спинаццола получил серьезную травму ахилла, после чего ему пришлось перенести операцию.
Спинаццолу унесли с поля на носилках на 80-й минуте четвертьфинального матча с Бельгией, спустя несколько дней игроку сделали операцию в Финляндии.
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