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Локателли прокомментировал возможный трансфер в «Ювентус»

02:21
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли поделился мнением о своем будущем.

«Я пока особо не думал о своем следующем клубе, я был сосредоточен на сборной. С завтрашнего дня посмотрим. Я болею за «Ювентус»? Сейчас мы здесь со сборной, поэтому я болею за Италию», — приводит слова Локателли журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» встретится с представителями «Сассуоло», чтобы прийти к соглашению о трансфере 23-летнего итальянца. Сообщалось, что игрок уже согласовал личный контракт с «Юве» до 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На чемпионате Европы игрок провел 5 матчей и оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).

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Сергей Разин все материалы автора

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