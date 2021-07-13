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Голкипер Руй Патрисиу отправился на медосмотр в «Рому»

10:45
Руй Патрисиу. Фото Reuters
Руй Патрисиу. Фото Reuters
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Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу отправился в Рим на медосмотр перед переходом в «Рому», сообщает журналист Николо Скира в Twitter. В случае успешного прохождения осмотра он подпишет трехлетний контракт с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял предложение римлян о трансфере 33-летнего португальца в размере 10 миллионов евро. Зарплата Патрисиу в «Роме» составит 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1414850612710285312

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