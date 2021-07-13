Голкипер Руй Патрисиу отправился на медосмотр в «Рому»

Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу отправился в Рим на медосмотр перед переходом в «Рому», сообщает журналист Николо Скира в Twitter. В случае успешного прохождения осмотра он подпишет трехлетний контракт с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» принял предложение римлян о трансфере 33-летнего португальца в размере 10 миллионов евро. Зарплата Патрисиу в «Роме» составит 2,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч.