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Сегодня, 10:27

Лофтус-Чик рассказал о сложностях «Милана» в матче с дортмундской «Боруссией»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик считает, что его команде не повезло в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:3).

«Матч был равным, мы хорошо начали его, но забили они, и у нас появились сложности. Сегодня был такой день, когда не шло. Мы еще может пройти в следующий раунд, надо стараться. Постараемся выиграть дома у «Ньюкасла», — цитирует слова английского полузащитника pianetamilan.it.

«Боруссия» (10 очков) гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» (5) идет последним в квартете.

В последнем туре дортмундцы дома примут «ПСЖ», а «Милан» на выезде сыграет с «Ньюкаслом». Обе игры пройдут 13 декабря.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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Конте может снова возглавить «Ювентус» в конце сезона
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 13 2 3 8 9-18 9
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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1.12 22:45
Монца – Ювентус
 - : -
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 - : -
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 - : -
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 - : -
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 - : -
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 - : -
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 - : -
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Сассуоло

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
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Маркус Тюрам

Интер

 6
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Джереми Толян

Сассуоло

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Мартен де Рон

Аталанта

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И К Ж
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Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
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Милан

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