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Сегодня, 11:24

Льоренте рассказал, почему у Анчелотти не получилось в «Наполи»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Наполи» Фернандо Льоренте пояснил, почему у Карло Анчелотти не получилось в Неаполе.

«Он прекрасный человек. Когда я прибыл в Неаполь, он встретил меня ужином в компании его сына Давиде. Я многому научился у него как у специалиста. Но результаты были слабоваты, и президент клуба начал искать крайнего. Анчелотти поплатился за то, что встал на сторону игроков в той ситуации», — цитирует слова Льоренте ITASportPress.

На данный момент спечиалист возглавляет «Реал». Летом 2024 года он может покинуть команду и стать главным тренером сборной Бразилии.

Карло Анчелотти
Фернандо Льоренте
ФК Наполи
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Лофтус-Чик рассказал о сложностях «Милана» в матче с дортмундской «Боруссией»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 13 2 3 8 9-18 9
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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1.12 22:45
Монца – Ювентус
 - : -
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 - : -
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 - : -
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 - : -
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 - : -
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 - : -
3.12 17:00
Удинезе – Верона
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3.12 20:00
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Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 10 1 1
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