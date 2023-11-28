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Сегодня, 17:14

Конте может снова возглавить «Ювентус» в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Ювентуса» Антонио Конте может вернуться в туринский клуб, сообщает Radio Radio.

По информации источника, 54-летний специалист вернется в клуб в конце сезона-2023/24. Он уже достиг соглашения с руководством «Ювентуса» о возвращении в клуб. Конте привлек проект, который ему представил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

Конте уже возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год. С ним туринцы трижды становились чемпионами Италии и дважды выигрывали Суперкубок страны. Последним местом работы специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте этого года.

Сейчас «Ювентус» тренирует Массимилиано Аллегри. После 13 туров команда с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице серии А.

Антонио Конте
Футбол
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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«Болонья» обыграла «Торино» и поднялась на шестое место в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 13 10 2 1 30-7 32
2
 Ювентус 13 9 3 1 20-8 30
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Рома 13 6 3 4 25-15 21
6
 Болонья 13 5 6 2 15-10 21
7
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
8
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
9
 Монца 13 4 6 3 14-12 18
10
 Фрозиноне 13 5 3 5 19-21 18
11
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
12
 Торино 13 4 4 5 10-16 16
13
 Лечче 13 3 6 4 15-18 15
14
 Сассуоло 13 4 3 6 20-24 15
15
 Дженоа 13 4 2 7 14-18 14
16
 Удинезе 13 1 8 4 9-18 11
17
 Кальяри 13 2 4 7 13-25 10
18
 Эмполи 13 3 1 9 8-25 10
19
 Верона 13 2 3 8 9-18 9
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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38 тур
1.12 22:45
Монца – Ювентус
 - : -
2.12 17:00
Дженоа – Эмполи
 - : -
2.12 20:00
Лацио – Кальяри
 - : -
2.12 22:45
Милан – Фрозиноне
 - : -
3.12 14:30
Лечче – Болонья
 - : -
3.12 17:00
Фиорентина – Салернитана
 - : -
3.12 17:00
Удинезе – Верона
 - : -
3.12 20:00
Сассуоло – Рома
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 7 1 1
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 10 1 1
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