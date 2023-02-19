Леонардо Семпличи станет новым главным тренером «Специи»

Леонардо Семпличи станет новым главным тренером клуба серии А «Специя», сообщает журналист Николо Скира.

55-летний специалист уже договорился в с командой и должен подписать контракт в начале следующей недели.

Ранее Семпличи тренировал в серии А СПАЛ и «Кальяри».

«Специя» недавно уволила Луку Готти с поста главного тренера команды. В турнирной таблице серии А «Специя» с 19 очками идет на 17-й строчке.