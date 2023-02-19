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Сегодня, 22:43

Леонардо Семпличи станет новым главным тренером «Специи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Леонардо Семпличи станет новым главным тренером клуба серии А «Специя», сообщает журналист Николо Скира.

55-летний специалист уже договорился в с командой и должен подписать контракт в начале следующей недели.

Ранее Семпличи тренировал в серии А СПАЛ и «Кальяри».

«Специя» недавно уволила Луку Готти с поста главного тренера команды. В турнирной таблице серии А «Специя» с 19 очками идет на 17-й строчке.

ФК Специя
Леонардо Семпличи
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 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
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 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
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 Рома 22 12 5 5 29-19 41
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 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
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 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
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 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
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 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
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 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 0 : 2
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Наполи

 18
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 13 1 5
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 21 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 14 1 0
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