Леонардо Семпличи станет новым главным тренером «Специи»
Леонардо Семпличи станет новым главным тренером клуба серии А «Специя», сообщает журналист Николо Скира.
55-летний специалист уже договорился в с командой и должен подписать контракт в начале следующей недели.
Ранее Семпличи тренировал в серии А СПАЛ и «Кальяри».
«Специя» недавно уволила Луку Готти с поста главного тренера команды. В турнирной таблице серии А «Специя» с 19 очками идет на 17-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|23
|20
|2
|1
|56-15
|62
|
2
|Интер
|23
|15
|2
|6
|44-27
|47
|
3
|Милан
|23
|13
|5
|5
|39-30
|44
|
4
|Лацио
|23
|12
|6
|5
|39-19
|42
|
5
|Аталанта
|23
|12
|5
|6
|42-26
|41
|
6
|Рома
|22
|12
|5
|5
|29-19
|41
|
7
|Ювентус
|23
|14
|5
|4
|36-17
|32
|
8
|Болонья
|23
|9
|5
|9
|30-33
|32
|
9
|Торино
|22
|8
|6
|8
|22-23
|30
|
10
|Удинезе
|23
|7
|9
|7
|31-28
|30
|
11
|Монца
|23
|8
|5
|10
|28-31
|29
|
12
|Эмполи
|23
|6
|10
|7
|22-29
|28
|
13
|Лечче
|23
|6
|9
|8
|24-26
|27
|
14
|Фиорентина
|23
|6
|7
|10
|24-30
|25
|
15
|Сассуоло
|23
|6
|6
|11
|26-35
|24
|
16
|Салернитана
|23
|5
|6
|12
|25-44
|21
|
17
|Специя
|23
|4
|7
|12
|19-39
|19
|
18
|Верона
|22
|4
|5
|13
|20-33
|17
|
19
|Сампдория
|23
|2
|5
|16
|11-38
|11
|
20
|Кремонезе
|22
|0
|8
|14
|15-40
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.02
|22:45
|
Сассуоло – Наполи
|0 : 2
|18.02
|17:00
|
Сампдория – Болонья
|1 : 2
|18.02
|20:00
|
Монца – Милан
|0 : 1
|18.02
|22:45
|
Интер – Удинезе
|3 : 1
|19.02
|14:30
|
Аталанта – Лечче
|1 : 2
|19.02
|17:00
|
Фиорентина – Эмполи
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Салернитана – Лацио
|0 : 2
|19.02
|20:00
|
Специя – Ювентус
|0 : 2
|19.02
|22:45
|
Рома – Верона
|- : -
|20.02
|22:45
|
Торино – Кремонезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|18
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|13
|1
|5
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|21
|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|14
|1
|0
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