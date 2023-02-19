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«Ювентус» в гостях победил «Специю»

Иван Шитик
Корреспондент
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19 февраля. «Специя» — «Ювентус» — 0:2.
Фото Reuters

«Ювентус» в гостях победил «Специю» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В первом тайме в составе туринцев отличился полузащитник Мойзе Кин, во втором — вингер Анхель Ди Мария.

«Юве» выиграл третий матч подряд и набрал 32 очка, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице.

«Специя» с 19 очками находится на грани зоны вылета, занимая 17-ю строчку.

Италия. Серия А. 23-й тур
19 февр, 20:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
0:2
Ювентус
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
ФК Специя
ФК Ювентус
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 23 15 2 6 44-27 47
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
4
 Лацио 23 12 6 5 39-19 42
5
 Аталанта 23 12 5 6 42-26 41
6
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
7
 Ювентус 23 14 5 4 36-17 32
8
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
9
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
10
 Удинезе 23 7 9 7 31-28 30
11
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
12
 Эмполи 23 6 10 7 22-29 28
13
 Лечче 23 6 9 8 24-26 27
14
 Фиорентина 23 6 7 10 24-30 25
15
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
16
 Салернитана 23 5 6 12 25-44 21
17
 Специя 23 4 7 12 19-39 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
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17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 3 : 1
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 1 : 2
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 1 : 1
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 0 : 2
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 0 : 2
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
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Наполи

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Жерар Деулофеу

Удинезе

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

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