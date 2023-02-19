«Ювентус» в гостях победил «Специю»

«Ювентус» в гостях победил «Специю» в матче 23-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В первом тайме в составе туринцев отличился полузащитник Мойзе Кин, во втором — вингер Анхель Ди Мария.

«Юве» выиграл третий матч подряд и набрал 32 очка, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице.

«Специя» с 19 очками находится на грани зоны вылета, занимая 17-ю строчку.