Леонардо Бонуччи: "Мои слова про расизм были явно неправильно поняты"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что его слова после 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" были неправильно поняты. После игры он сказал, что нападающий Мойзе Кинтакже виноват в расистских оскорблениях со стороны фанатов "Кальяри" в матче 30-го тура чемпионата Италии (2:0). На 85-й минуте 19-летний форвард удвоил преимущество туринцев и отпраздновал гол, вытянув руки перед ультрас соперника, что вызвало еще более громкое и гораздо более явное расистское насилие, которое до этого было совершено лишь несколькими фанатами.

"Спустя 24 часа я хочу уточнить свои чувства. Вчера у меня брали интервью в самом конце матча, и мои слова были явно неправильно поняты. Вероятно, потому, что я был слишком поспешен в выражении своих мыслей. Часов и лет не хватит, чтобы говорить на эту тему. Я решительно осуждаю все формы расизма и дискриминации", - написал Бонуччи в Инстаграме.

Леонардо Бонуччи: "Мойзе Кин также виноват в расистских оскорблениях в свой адрес"