Легенду «Ювентуса» Дель Пьеро выписали из больницы

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро опубликовал новый пост в своем Instagram. Он рассказал, что его выписали из больницы. Причина госпитализации — камни в почках.

— Спасибо всем за добрые сообщения, — написал итальянец. — Я чувствую себя намного лучше и уже дома.

В составе «Ювентуса» Дель Пьеро стал шестикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов. В сборной Италии он выиграл чемпионат мира-2006.