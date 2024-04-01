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Сегодня, 19:45

«Интер» — «Эмполи»: смотреть трансляцию матча серии А Италии

«Интер» сыграет с «Эмполи» в чемпионате Италии 1 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP

«Интер» сыграет с «Эмполи» в 30-м туре чемпионата Италии в понедельник, 1 апреля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Эмполи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажет «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также встречи серии А доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В серии А миланский клуб набрал 76 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Эмполи с 25 баллами идет на 18-й строчке первенства страны.

Италия. Серия А. 30-й тур
01 апр, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Эмполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь, результаты, турнирная таблица, новости и статьи, фото и видео

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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36 тур
37 тур
38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 1 : 2
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 3 : 0
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 1
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
1.04 19:00
Лечче – Рома
 0 : 0
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
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