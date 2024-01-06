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«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в серии А

Алина Савинова
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«Лечче» дома сыграл вничью с «Кальяри» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев гол забил Валентин Гендре на 31-й минуте. У гостей отличился Гаэтано Ористанио (68-я минута).

После этой встречи «Лечче» с 21 очком сохраняет 11-ю строчку в турнирной таблице серии А. У «Кальяри» 15 баллов и 17-я позиция.

Италия. Серия А. 19-й тур
06 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Кальяри
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Кальяри
ФК Лечче
Серия А
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