«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в серии А

«Лечче» дома сыграл вничью с «Кальяри» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:1.

За хозяев гол забил Валентин Гендре на 31-й минуте. У гостей отличился Гаэтано Ористанио (68-я минута).

После этой встречи «Лечче» с 21 очком сохраняет 11-ю строчку в турнирной таблице серии А. У «Кальяри» 15 баллов и 17-я позиция.