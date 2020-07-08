Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Рафаэл Леан после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) отметил, что команда заслужила 3 очка. Также он поблагодарил одноклубника Златана Ибрагимовича.

— Мы уступали со счетом 0:2, но продолжали делать свою работу, и мы заслужили победу, — цитирует Football Italia Леана. — Все мы боролись за каждый мяч, и это имело значение. Есть много матчей, и мы должны продолжать в том же духе. Ибрагимович всегда дает мне советы и помогает. Он сказал, что у меня есть талант, чтобы менять ситуацию здесь, в «Милане». Я обязательно буду играть за команду в следующем сезоне.