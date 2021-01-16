Лаутаро Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»
17:24
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес намерен продлить контракт с клубом, утверждает Sportsweek.
«Я счастлив в «Интере». Милан — отличный город. Мой агент и клуб ведут переговоры, я спокоен. Я просто хочу дать как можно больше «Интеру», когда мы достигнем соглашения» — приводит слова Мартинеса Sportsweek.
23-летний аргентинец выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне Мартинес забил 10 мячей за 24 матча во всех турнирах.
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