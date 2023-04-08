«Ювентус» проиграл «Лацио» в матче серии А

«Лацио» дома обыграл «Ювентус» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 2:1.

Голами в составе команды из Рима отметились Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Дзакканьи. За клуб из Турина забил Адриен Рабьо.

«Лацио» прервал трехматчевую победную серию «Ювентуса» и занимает второе место в серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).