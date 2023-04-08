«Торино» Миранчука проиграл «Роме» в матче серии А
«Торино» дома проиграл «Роме» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:1.
Единственный гол в игре забил Пауло Дибала с пенальти.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут.
«Торино» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Рома» поднялась на третью строчку, набрав 53 очка.
В другом матче 30-го тура серии А «Верона» обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. Голы за хозяев забилм Федерико Чеккерини и Милан Джурич, а за гостей Абду Харруи.
«Верона» занимает 18-е место в таблице чемпионата Италии (22 очка). «Сассуоло» находится на 12-й строчке (37).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|
2
|Лацио
|28
|16
|7
|5
|44-19
|55
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
5
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|28
|18
|5
|5
|46-22
|44
|
8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|
12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
|7.04
|18:00
|
Салернитана – Интер
|1 : 1
|7.04
|20:00
|
Лечче – Наполи
|1 : 2
|7.04
|22:00
|
Милан – Эмполи
|0 : 0
|8.04
|13:30
|
Удинезе – Монца
|2 : 2
|8.04
|15:30
|
Фиорентина – Специя
|1 : 1
|8.04
|17:30
|
Аталанта – Болонья
|0 : 2
|8.04
|17:30
|
Сампдория – Кремонезе
|2 : 3
|8.04
|19:30
|
Торино – Рома
|0 : 1
|8.04
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 1
|8.04
|21:45
|
Лацио – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0