«Торино» Миранчука проиграл «Роме» в матче серии А

«Торино» дома проиграл «Роме» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол в игре забил Пауло Дибала с пенальти.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук провел на поле все 90 минут.

«Торино» с 38 очками занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. «Рома» поднялась на третью строчку, набрав 53 очка.

В другом матче 30-го тура серии А «Верона» обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. Голы за хозяев забилм Федерико Чеккерини и Милан Джурич, а за гостей Абду Харруи.

«Верона» занимает 18-е место в таблице чемпионата Италии (22 очка). «Сассуоло» находится на 12-й строчке (37).